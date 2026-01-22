 Meteen naar de content
22 januari 2026

Duitse politie zoekt tips over liquidatie Hells Angel

Zestien jaar na dato heeft de Berlijnse politie een onopgeloste moord in het milieu van criminele motorclubs opnieuw in de publiciteit gebracht in het opsporingsprogramma “Aktenzeichen XY… ungelöst”. Het gaat om de moord op Michael Bartelt in 2009. Bartelt was destijds 33 jaar oud en lid van de Hells Angels. Hij werd in de nacht van 13 op 14 augustus 2009 doodgeschoten in de Berlijnse wijk Hohenschönhausen. Tot op heden zijn geen verdachten aangehouden.

Drive-by

Volgens het Landeskriminalamt Berlin gaat het om een drive-by shooting: Bartelt werd vanuit een rijdend voertuig onder vuur genomen. Hij liep meerdere schotwonden op en overleed later die nacht aan zijn verwondingen. De schietpartij vond plaats in een woonwijk. De Berlijnse politie spreekt van een doelgerichte liquidatie.

