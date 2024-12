Duitse vrouw veroordeeld voor moord op dubbelganger

Nieuw leven Volgens de rechtbank wilde de Iraaks-Duitse Shahraban K. haar eigen dood in scène zetten en een nieuw leven beginnen met de identiteit van de vermoorde vrouw. Op sociale media zocht ze een dubbelganger en regelde een ontmoeting met haar. Bij die ontmoeting bracht ze het 23-jarige slachtoffer met hulp van de Kosovaarse man met 56 messteken om het leven.

Het scheelde weinig of de moord was onopgemerkt gebleven. In de zomer van 2022 werd het 23-jarige slachtoffer uit Eppingen dood aangetroffen in een auto bij Ingolstadt. Bekenden van de vrouwelijke verdachte gingen aanvankelijk daadwerkelijk ervan uit dat het lichaam dat van de 25-jarige vrouw was.

Maar bij de autopsie ontstonden twijfels over de identiteit van het slachtoffer. Uit nader onderzoek bleek het lichaam van de Algerijnse Khadidja M. uit Heilbronn te zijn.

Het lichaam was door de ouders van de verdachte vrouw gevonden in haar Mercedes. Door de messteken was het gezicht van het slachtoffer volledig onherkenbaar. De ouders dachten echt dat het om het lichaam van hun dochter ging.

Zwager

Kort na de vondst van het lichaam werden K. en haar handlanger opgepakt. Tijdens de rechtszaak bleek dat K. ook opdracht had gegeven om haar zwager te laten vermoorden, maar zover is het nooit gekomen. Ze is wel veroordeeld voor die poging tot moord.

Het Openbaar Ministerie had voor beiden een levenslange celstraf geëist.

De rechtbank beveelt aan de vrouw na 15 jaar een behandeling in een kliniek te geven.

Vertraging

Tijdens het proces zweeg de mannelijke verdachte over de beschuldigingen. Eerder had hij bij de politie toegegeven een vrouw te hebben vermoord in opdracht van een bekende. Waarom de man aan de moord meewerkte is onduidelijk gebleven.

De rechtbank concludeerde dat het motief van K. lag in familieconflicten. De vrouw probeerde aan het begin van het proces haar medeverdachte volledig verantwoordelijk te stellen voor het geweld.

Het proces voor de rechtbank van Ingolstadt begon al in januari. Meer dan honderd getuigen werden gehoord. Het vonnis had oorspronkelijk in mei uitgesproken moeten worden, maar door talrijke verzoeken van de verdediging liep de zaak telkens vertraging op.