Duitser (49) opgepakt in onderzoek naar dodelijke steekpartij in Herkenbosch

Montfort In een pand aan de Kerkstraat in Montfort wordt op dit moment door de recherche onderzoek gedaan. Ook een buurtonderzoek wordt daar in de omgeving uitgevoerd. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

TGO

De politie kreeg op maandagochtend 15 september rond 08.10 een melding over een steekincident bij een woning op de Van der Landelaan in Herkenbosch. Hulpdiensten troffen het slachtoffer zwaargewond in de tuin aan. Hulpverlening werd meteen opgestart, maar mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed in de tuin. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) met tientallen rechercheurs en specialisten is direct op de zaak gezet.

Bizar steekwapen

De politie toonde al eerder beelden van een keukenmes dat is gemonteerd op een steel van tussen anderhalf en twee meter lang, dat vermoedelijk is gebruikt bij het doodsteken van de 66-jarige Paul Vossen. Het mes op de lange steel is op de plaats delict gevonden.

Het onderzoek naar het dodelijke incident is nog altijd in volle gang. Over een aanleiding voor het geweldsincident is nog niets bekend.