26 oktober 2024

Duitser met vier kilo cocaïne opgepakt bij Limburgse grens

Bij een douanecontrole bij de Nederlandse grens in de buurt van Krefeld is op 2 oktober 2024 een 38-jarige Duitser met vier kilo cocaïne opgepakt. Dat heeft de Duitse politie pas afgelopen vrijdag bekend gemaakt. De Duitser was vanaf het Nederlandse Tegelen (bij Venlo) het land binnen komen rijden.