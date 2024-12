Duitser op A15 aangehouden met geen piano maar 380 kilo wiet in busje

Grote kist

Het busje was in de nacht van 27 november onderweg vanuit de Rotterdamse haven naar Duitsland. De Duitse autoriteiten lichtten daarop de Nederlandse politie in, waarna het voertuig stilgezet werd op de A15 ter hoogte van Hardinxveld-Giessendam. In het busje stond een grote kist en na het openen daarvan bleek daar geen piano te zitten, maar pakketten met wiet.



De verdachte is aangehouden op verdenking van het overtreden van de Opiumwet. De wiet is in beslag genomen en het bewijs en onderzoek zijn overgedragen aan de Duitse autoriteiten, meldt de Nederlandse politie maandag.