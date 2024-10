Duitsland: cocaïne-organisatie had eigen gecodeerde berichtendienst

Internationaal gezelschap In Duitsland waren er invallen in de deelstaten Hessen en Rijnland-Palts door meer dan 80 agenten van de BKA en ander diensten. In Duitsland zijn bij drie invallen drie personen gearresteerd. In Kroatië waren 18 invallen en zijn ook drie mensen aangehouden.

De verdachten vormden een internationaal gezelschap. Volgens het BKA zijn ze tussen de 37 en 56 jaar oud en hebben de Duitse, Roemeense, Kroatische, Noord-Macedonische, Servische en Oekraïense nationaliteit.

Bij de huiszoekingen werd 200.000 euro aan contant geld, vier geldkluizen, circa zes kilo cocaïne in beslag genomen, naast computers en mobiele telefoons en zeven professionele geldtelmachines.

Voortzetting

De arrestaties en huiszoekingen waren een voortzetting van een grote actie die ongeveer een jaar geleden plaatsvond tegen de criminele organisatie.

De criminele organisatie wordt ervan verdacht sinds 2020 enkele honderden kilo’s cocaïne per jaar te hebben ingekocht bij groothandelaren in Noord-Duitsland, in België en Nederland, en te hebben gedistribueerd in het Rijn-Maingebied en de andere Europese landen.

Verborgen ruimtes

De verdenking is dat de organisatie een netwerk van koeriers en beveiligers in dienst had. Er waren zeker negentien auto’s uitgerust met professioneel ingebouwde verborgen ruimtes. In de binnenstad van Frankfurt beschikte de groep over beveiligde appartementen voor de opslag van cocaïne.

Eigen berichtendienst

Het onderzoek was op gang gekomen op basis van chats die door de politie waren gekraakt en waren verzonden met Sky ECC.

In oktober 2023 bleek uit in beslag genomen telefoons dat de groep een eigen gecodeerde berichtendienst had ontwikkeld, alleen voor interne communicatie. Op het eerste gezicht leek die dienst op WhatsApp.

De groep zou bijvoorbeeld voor de coördinatie van de koeriersdiensten alleen deze nep WhatsApp hebben gebruikt.

Negen van de tien verdachten die het doelwit waren van de acties van deze week waren vorig jaar nog niet geïdentificeerd. Volgens het BKA is er tegen hen bewijs voor het verhandelen van 133 kilo cocaïne, in september en oktober 2023.

In Duitsland, Kroatië, Italië en Zwitserland waren in totaal 33 verdachten in beeld, waarvan er nu 24 vastzitten, en er enkelen voortvluchtig zijn.