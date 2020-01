Duitsland: grote actie tegen de Bandidos

Connect on Linked in

In Duitsland is dinsdag een grote politie-actie geweest tegen leden van de Bandidos MC. In de deelstaat Nordrhein-Westfalen zijn doorzoekingen geweest in panden Dortmund, Schwerte, Castrop-Rauxel, Herne, Gelsenkirchen, Wuppertal en Schermbeckin. Er zijn volgens de Duitse politie zes leidende figuren van de Bandidos gearresteerd.

Gepantserde voertuigen

Bij de invallen op de vroege morgen werden arrestatie-eenheden (SEK) en gepantserde voertuigen ingezet. In Dortmund werd met zo’n voertuig een toegangspoort geopend. In totaal deden 240 politiemensen aan de actie mee. Er is één half-automatisch vuurwapen en goederen en administratie in beslag genomen.

De arrestanten zijn mannen in de leeftijd van 36 tot 56 jaar. Ze worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie. Twee van de verdachten waren al voortvluchtig.

Ontvoering

De achtergrond van de actie is volgens de politie een al jaren slepende rivaliteit in het drugsmilieu tussen Bandidos en Freeway Riders in verschillende steden waarbij het soms tot geweld komt. Begin deze maand is in Hagen een 22-jarige Syriër op de openbare weg op gewelddadige wijze ontvoerd door enkele mannen waarbij hij door verstikking het bewustzijn verloor. Hij werd losgelaten en zou de volgende dag 4.000 euro moeten betalen. De Syriër, die lid is van een MC, deed aangifte bij de politie. Er zitten nu twee leden van een andere MC vast in die zaak.

In Essen loopt een rechtszaak tegen vier Bandidos die in oktober 2018 een lid van de Freeway Riders zouden hebben neergestoken.

De Freeway Riders is één van de oudste MC’s in Duitsland, die zegt geen Outlaw Motorcycle Gang te zijn, maar toch door de politie regelmatig wordt aangepakt. Ze zijn vooral in plaatsen in de regio langs de Nederlandse grens (in Nordrhein-Westfalen) gevestigd.

Het is de Bandidos in heel Duitsland sinds maart 2017 verboden hun colors te dragen. Sinds de zomer van 2017 dragen ze op de rug de niet verboden letters “BMC”.