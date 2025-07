23 juli 2025

Duizenden kilo hasj gepakt op Ibiza en Costa del Sol

In Spanje is door de autoriteiten de afgelopen dagen meer dan 5 ton hasj in beslag genomen, op Ibiza en aan de kust bij Granada. In de haven van Motril werd een vrachtwagen afkomstig uit Marokko gecontroleerd. Speurhonden sloegen aan bij de onderkant van de vrachtwagen en in de oplegger.