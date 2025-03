Duizenden kilo’s coke in onderzeeër uit Brazilië

Actie Het schip werd ontdekt bij de Azoren, en was afkomstig uit Brazilië. Bij de actie zijn drie Brazilianen, een Colombiaan en een Spanjaard aangehouden, verdacht van de smokkel van de drugs.

Stapelbedden

Op een video van de actie van de politie en de Marine is te zien hoe de aanhouding plaatsvond. Ook is te zien hoe de verdachten in een kleine ruimte sliepen in provisorisch gemaakte stapelbedden, met in een ruim de pakketten coke.

Bekijk hier de beelden van de Portugese politie.