‘Dumpen lichaam Sherwin Peterhof in maisveld gefilmd’

Maisveld Volgens het Openbaar Ministerie werd Peterhof om het leven gebracht in een woning in Amsterdam-Zuidoost na een ruzie over een groot geldbedrag dat was verdwenen. Op 15 augustus ontdekte een boer in het Belgische dorp Meer, vlak bij de grensovergang Hazeldonk, het naakte lichaam van een man, verpakt in plastic. Peterhof was om het leven gebracht door harde slagen op zijn hoofd.

Spaargeld

Het rechercheonderzoek leidde naar een woning aan het Bijlmerplein. Daar verbleef Peterhof in juli bij de 57-jarige Denise S. In het huis zou circa 100.000 euro hebben gelegen, bestemd voor de aankoop van een woning in Suriname na haar pensioen. Dat geld bleek te zijn vervangen door nepgeld. S. dacht dat Peterhof de dief was.

Volgens justitie overlegde Priscilla B., de dochter van Denise S., daarop met de 44-jarige Mark V., die op dat moment gedetineerd was.

Bloedsporen

Peterhof zou op 5 augustus met een smoes naar de woning zijn gelokt, waar hij werd opgewacht door meerdere mannen. Buren hoorden die avond enige tijd langdurig geschreeuw en het verschuiven van meubels.

Een dag later was de woning opgeknapt: muren waren geverfd, meubels gereinigd en de vloer vervangen. Maar bloedsporen kunnen alleen met grote deskundigheid worden weggemaakt, omdat de recherche beschikt over doeltreffende middelen om bloedsporen zichtbaar te maken. Er zijn 38 bloedspatten van Peterhof in het appartement.

Jeep

Na zijn dood zouden twee mannen zijn ingeschakeld om het lichaam te laten verdwijnen. De 31-jarige Fatih T. uit Rotterdam en de 41-jarige Badreddine B. vervoerden het in plastic en tapijt gewikkelde lichaam in een gehuurde jeep. Dagenlang zochten zij naar een geschikte plek om het te begraven. In het Belgische maïsveld werd Peterhof uiteindelijk begraven; daarbij maakte Badreddine B. foto’s en filmpjes.

In totaal zitten acht verdachten vast. Priscilla B. geldt volgens het OM als de spil in de zaak. Een negende verdachte, de 47-jarige Hugo Ruimwijk, is vermoedelijk naar Suriname gevlucht; voor informatie die tot zijn aanhouding leidt is een beloning van 7.500 euro uitgeloofd.

De volgende zitting in de zaak staat gepland op 6 februari.