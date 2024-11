Duo aangehouden na vondst explosieven in garagebox Amsterdam-Osdorp

Woningen ontruimd

Na een melding over een inbraak aan de Baden Powellweg kwamen agenten rond 18.15 ter plaatse. In een garagebox troffen ze een doos met tientallen cobra’s, jerrycans met benzine en een geïmproviseerd explosief aan. Een combinatie waarvan de gevolgen niet te overzien waren geweest als er brand was ontstaan, aldus de politie. Uit voorzorg werden meerdere woningen ontruimd. Een team van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de explosieven veilig afgevoerd.