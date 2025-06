Duo aangehouden voor explosie en brandstichting in Lelystad

Dinsdag 3 juni rond 00.30 ging een explosief af bij een woning aan de Horst 15, waarna er een brandje ontstond. Niemand raakte gewond. Bij de Karveel 48 werd er brandgesticht op woensdagavond 4 juni rond 23.10. De bewoners konden de brand zelf blussen. Ook hier raakte niemand gewond.

Onderzoek

De politie startte na beide incidenten onderzoeken, waarbij sporen werden veiliggesteld, er werd buurtonderzoek gedaan en getuigen werden opgeroepen om zich te melden. Onderdeel van het onderzoek was ook of er een verband bestaat tussen de brandstichting en de explosie.

Arrestaties

Het onderzoek leidde naar de eerste twee verdachten, die dinsdag konden worden aangehouden. Het betreft een minderjarige jongen uit Apeldoorn en een 18-jarige man uit Amsterdam. Hun betrokkenheid bij beide incidenten wordt verder onderzocht.



De verdachten zullen worden voorgeleid aan de rechter-commissaris om te bepalen of zij langer in voorarrest moeten worden genomen. De politie sluit meerdere aanhoudingen in deze zaak niet uit en zet het onderzoek voort.