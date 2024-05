Duo opgepakt in onderzoek naar internationale drugshandel

Connect on Linked in

Een arrestatieteam heeft dinsdag in Linschoten twee mannen van 24 en 30 aangehouden op verdenking van internationale drugshandel. Een van de verdachten had een geladen vuurwapen bij zich.

Invallen

Dinsdag rond 18.00 hield een arrestatieteam de twee verdachten aan in Linschoten. Daarna werden ook nog twee woningen in Woerden en Linschoten doorzocht. Op het moment van de aanhouding had een van de verdachten een geladen vuurwapen bij zich. In de woningen werd 28.000 euro aan cash geld in beslag genomen. Ook werden sierraden, een duur merkhorloge, luxe handtassen, een geldtelmachine en meerdere telefoons in beslag genomen.

Ontsleutelde chats

Het onderzoek startte op basis van onderschepte Encrochat- en Sky ECC-chats. Deze leidden naar een 24-jarige verdachte. In de loop van het onderzoek is er nog een tweede verdachte in beeld gekomen, meldt de politie vrijdag.