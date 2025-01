11 januari 2025

Dwight W. en Anand J.: 29,5 jaar cel voor riool- en kofferbakmoord

Op donderdagmiddag 13 november 2008 zijn medewerkers van een rioleringsbedrijf aan het werk in de Poortmolenstraat in Almere-buiten. Er zijn klachten over een verstopping en een zware rioollucht. Na een paar uur werk stuiten de grondwerkers op de oorzaak van de verstopping: ze vinden in de rioolbuis een lijk. Het blijkt om het stoffelijk overschot te gaan van René Karamatali. De 29-jarige eigenaar van een beveiligingsbedrijf blijkt door een misdrijf om het leven te zijn gekomen.