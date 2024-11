E-mail registratie bij Crimesite

Crimesite is blij met zijn bezoekers, sommigen volgen ons al vele jaren trouw.

Het doel van Crimesite is om onze lezers te voorzien van diepgaande en betrouwbare informatie over (met name) georganiseerde misdaad en de manier waarop overheden deze criminaliteit aanpakt.

Om kwaliteitscontent te maken, moeten we veel tijd en middelen investeren in grondig onderzoek, het volgen van actuele ontwikkelingen, en het schrijven van langere artikelen.

Zo loopt Crimesite voorop met het berichten over de wijze waarop de overheid internationaal samenwerkt om encryptiediensten te kraken. En over de ambities binnen de overheid om ook diensten die heel breed worden gebruikt zoals WhatsApp toegankelijk te maken.

En de komende tijd zullen we extra tijd investeren in langere artikelen met achtergronden, analyses en interviews. Unieke en exclusieve content die u nergens anders leest.

Om die content te bekijken, vragen we om een gratis registratie. Voor die registratie is alleen een e-mailadres noodzakelijk, en een gebruiksnaam die je zelf mag verzinnen. Met deze kleine stap kunnen we onze community verder opbouwen en onze lezers beter leren kennen.

We kunnen je zo ook direct berichten over updates en nieuwe artikelen om ervoor te zorgen dat je geen belangrijke stukken misloopt.

Crimesite is inmiddels een grote database geworden met veel informatie over criminaliteit in Nederland en ver daarbuiten.

Door je e-mailadres met ons te delen help je ons om ervoor te zorgen dat we kunnen blijven groeien als onafhankelijke en kritische informatiebron.

Let op: wanneer je je registreert met gebruiksnaam, wachtwoord en e-mailadres sturen we je automatisch een e-mail met een bevestigingslink. Als je daarop hebt geklikt kan je inloggen bij Crimesite en de artikelen lezen. Als je registreert via je Google-e-mailadres slaan wij alleen dat mailadres op, naast je zelfgekozen gebruiksnaam.

Dank voor je betrokkenheid en voor het lezen van Crimesite!

Wim van de Pol

(Hoofdredacteur)