26 februari 2025

‘Ebben liet zich doodschieten om celstraf te ontlopen’

Marco Ebben, die door de recherche werd gezocht voor onder meer drugshandel, is in Mexico officieel dood verklaard. Dat heeft zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers bevestigd na berichtgeving in de De Telegraaf. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de familie dinsdag hierover een officiële bevestiging gegeven, na onderzoek van het consulaat in Mexico-Stad.