Ecuador: 36 arrestaties in onderzoek naar 73 ton cocaïne voor Europa

Een grootschalig onderzoek naar drugshandel, ondersteund door Europol, leidde tot de ontmanteling van een criminele organisatie uit Ecuador die betrokken was bij grootschalige cocaïnesmokkel naar verschillende Europese havens. Bij de internationale operatie, geleid door de Ecuadoraanse nationale politie (Policía Nacional del Ecuador), waren ook de Duitse recherche (LKA Baden-Württemberg), de Duitse douane (ZFA Stuttgart) en de Spaanse Guardia Civil betrokken.

Duitsland en Spanje

Het criminele netwerk was betrokken bij de smokkel van meerdere tonnen coke via zeecontainers van Zuid-Amerika naar Europa. Het netwerk regelde het transport van Ecuador naar Europa, beheerde geldstromen via verschillende bedrijven en stromannen en onderhield contact met de leveranciers. De criminele cellen die in Duitsland en Spanje actief waren – uitgerust met commerciële en transportbedrijven en chauffeurs – verzorgden het logistieke deel van de operatie in Europa en de verdere distributie van de drugs binnen de EU.

Sinds het begin van het onderzoek in 2024 hebben de autoriteiten 73 ton cocaïne in Ecuador en de EU in beslag genomen en veertien verdachten in Duitsland en Spanje gearresteerd vanwege hun vermeende betrokkenheid bij de criminele organisatie.

Guayaquil

Tijdens de actiedag donderdag werden in de Ecuadoriaanse stad Guayaquil bij 50 invallen 36 verdachten gearresteerd. Er zijn onder meer voertuigen, documenten en elektronische apparatuur in beslag genomen.