Ecuador pakt ruim 6 ton cocaïne

In het Zuid-Amerikaanse land Ecuador hebben drugshonden 6,23 ton cocaïne ontdekt. Volgens de politie zaten de drugs verstopt in een partij bananen. De honden waarschuwden hun begeleiders, die 5.630 blokken cocaïne in beslag.



Duitsland

De zending was volgens de plaatselijke autoriteiten bestemd voor Duitsland. Na de ontdekking werden vijf mensen gearresteerd, aldus het Openbaar Ministerie in Ecuador.

De autoriteiten hebben gezegd dat de cocaïne is ontdekt tijdens een routine-inspectie van containers die waren opgeslagen in de zeehaven van Posorja, iets ten zuidwesten van Guayaquil.

De geperste blokken cocaïne zaten verstopt onder kratten met bananen.

Managers

Eén van de verdachten is een vertegenwoordiger van het exportbedrijf dat verantwoordelijk was voor de levering. Drie andere verdachten zijn managers van de bananenplantage waar de cocaïne vermoedelijk aan de zending met bananen is toegevoegd. Ook de chauffeur die de container naar de haven heeft gebracht zit vast.

200 ton

Ecuador is een belangrijk doorvoerland voor cocaïne die wordt geproduceerd in de buurlanden Peru en Colombia.

In 2023 namen de Ecuadoraanse autoriteiten ongeveer 200 ton cocaïne in beslag, waarvan het merendeel cocaïne. Alleen in de Verenigde Staten en Colombia werd dat jaar meer in beslag genomen.

In januari ontdekten ambtenaren de grootste voorraad die ooit in Ecuador in beslag is genomen – 22 ton cocaïne.