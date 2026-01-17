 Meteen naar de content
17 januari 2026

Ecuador zet 10.000 militairen in tegen drugsgeweld

De regering van Ecuador heeft aangekondigd dat ongeveer 10.000 militairen worden ingezet in kustprovincies als Guayas, Los Ríos en Manabí om het escalerende drugsgeweld en de macht van criminele organisaties in te dammen. De operatie maakt deel uit van een breed veiligheidsoffensief van president Daniel Noboa, gericht op het terugdringen van moorden, afpersing en drugssmokkel in gebieden die gelden als logistieke knooppunten voor cocaïne-export.

Eerdere militaire inzet

Volgens de autoriteiten ondersteunen de militairen de nationale politie bij patrouilles, controles van havens en wegen, en bij operaties tegen bendes die gelinkt zijn aan internationale drugskartels. Ecuador is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een belangrijk doorvoerland voor cocaïne uit Colombia en Peru richting Europa en Noord-Amerika.

