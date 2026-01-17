17 januari 2026

Ecuador zet 10.000 militairen in tegen drugsgeweld

De regering van Ecuador heeft aangekondigd dat ongeveer 10.000 militairen worden ingezet in kustprovincies als Guayas, Los Ríos en Manabí om het escalerende drugsgeweld en de macht van criminele organisaties in te dammen. De operatie maakt deel uit van een breed veiligheidsoffensief van president Daniel Noboa, gericht op het terugdringen van moorden, afpersing en drugssmokkel in gebieden die gelden als logistieke knooppunten voor cocaïne-export.