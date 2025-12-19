19 december 2025

Eén videoclip, meerdere doden

In een ruim twaalf jaar oude rapvideo van de Amsterdamse rapper Janse figureren meerdere personen die inmiddels een gewelddadige dood zijn gestorven. Niet alleen de in Colombia geliquideerde Amsterdamse crimineel Mitchell Jansen is in de video te zien, maar ook een nog jonge Mohamed Bouchikhi, die op tragische wijze om het leven kwam bij een vergismoord in een buurtcentrum op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam. Ook het beoogde doelwit bij die vergismoord in 2018 is in de videoclip te zien. De Amsterdamse recherche zag de clip waarschijnlijk, aangezien de politie een jaar na het uitbrengen ervan een inval deed in een kelderbox van Mitchell Jansen.