Eenderde minder celstraf geëist in procesafspraken met ‘de Bosniër’ (UPDATE)

Connect on Linked in

Tegen de 47-jarige Nederlander Boris P. is donderdag een celstraf geëist van acht jaar en een geldboete van 200.000 euro. De man werd in mei 2022 in Servië opgepakt en een jaar later uitgeleverd aan Nederland. Dit meldt het Openbaar Ministerie donderdagmiddag. Met de man -die de bijnaam ‘de Bosniër’ heeft- zijn verregaande procesafspraken gemaakt door justitie.

door Joost van der Wegen

Foto is ter illustratie

Uitstapje

Vandaag stond Boris P. terecht in Rotterdam, waar bekend werd dat het Openbaar Ministerie (OM) met de advocaat van de verdachte procesafspraken heeft gemaakt. Hij zou volgens justitie de rechterhand en financiële man zijn geweest van Ridouan Taghi. Het OM omschreef hem eerder ook als als de ‘CEO van de divisies geweld en financiën’ van de organisatie van Taghi.

P., geboren in Utrecht, is in 2021 naar Montenegro geëmigreerd. Toen hij een uitstapje maakte naar buurland Servië werd hij op verzoek van Nederland aangehouden. De politie was hem op het spoor gekomen door versleutelde chats in de berichtendienst Sky-ECC. Hij communiceerde in een chatgroep, waarin ook de deze week tot 24 jaar celstraf veroordeelde ‘Bolle Jos’ Leijdekkers berichten plaatste.

Uit die berichten kwam naar voren dat P. een substantiële rol speelde bij de invoer van grote drugstransporten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij vier transporten van in totaal zo’n 1400 kilo cocaïne. De drugs werden op verschillende momenten in 2020 verstuurd vanuit Zuid-Amerika naar de Europese havens van Antwerpen, Rotterdam, Le Havre en Valencia.

Zwarte slippers

Boris P. zat volgens het OM in chatgroepen waar over de transporten werd gecommuniceerd. Daar ging hij schuil achter de naam Picasso. Deze Picasso verstuurde ook foto’s waaruit bleek dat hij in de zomer van 2020 in een hotel in Albanië verbleef. In de zoektocht naar de identiteit van Picasso kwam de politie bij de verdachte terecht, die inderdaad met zijn gezin hier op vakantie bleek te zijn geweest. Gegevens van de Albanese autoriteiten en vakantiefoto’s van de verdachte en zijn gezin bevestigen dit, meldt het OM. ‘Zelfs de zwarte slippers die Picasso aan heeft op een foto uit Sky-ECC zijn identiek aan slippers op een foto van de verdachte en de bij hem inbeslaggenomen slippers. Ook is het taalgebruik van de verdachte en Picasso overeenkomstig, zoals de woorden “all good mr” in chatberichten.’

El Presidente

Andere deelnemers in de chatgroepen gingen schuil achter namen als El Presidente en El Ganador, accounts die inmiddels zijn toegeschreven aan de deze week veroordeelde en voortvluchtige Jos Leijdekkers. Ook andere namen van bekende inmiddels veroordeelde criminelen kwamen hier in voor. In een van de chatgroepen gaat het in februari 2020 over een partij van 259 kg cocaïne, die later wordt onderschept in een container met koffie te Antwerpen: ‘onze boot komt zo binnen’. Het nummer van de container en foto’s van de tassen en de koffie zijn terug te vinden in de chats.

De verdachte maakt ook zelf groepschats aan, zoals rondom de invoer van een partij van 300 kilo cocaïne in augustus-september 2020. Er worden foto’s van blokken cocaïne en containernummers gedeeld, die vanuit Brazilië via Rotterdam naar St Petersburg en naar Antwerpen worden verstuurd.

Plannen

De officier van justitie van het Landelijk Parket schetste de nauwe samenwerking tussen de verschillende deelnemers aan de drugstransporten. De deelnemers smeden gezamenlijk de plannen voor de smokkeltrajecten, en investeerden er ook gezamenlijk in. Ze zijn allen voor een deel eigenaar van de gesmokkelde cocaïne en delen ook in de winst. Ze hielden elkaar voortdurend op de hoogte van de voortgang van de transporten. Omdat de verdachte persoonlijk betrokken was bij meerdere invoeren, twee maal het vervoer en de voorbereiding van de invoer van grote hoeveelheden cocaïne heeft hij een substantiële rol gespeeld. Daar past een forse gevangenisstraf bij, vindt het OM.

Procesafspraken

Kort voor de inhoudelijke behandeling zijn tussen de verdediging en het OM procesafspraken gemaakt. Afgesproken is dat de officier van justitie de strafeis met een derde verlaagt, én een forse boete eist. De advocaat op zijn beurt zal zich niet verzetten tegen de bewijzen of de rechtmatigheid van de strafzaak. De rechter heeft uiteindelijk het laatste woord, die beslist of deze straf ook daadwerkelijk wordt opgelegd, en kan de afspraken ook naast zich neerleggen.

Het OM vindt dat het maken van procesafspraken in belangrijke mate kan bijdragen aan een efficiënte en effectieve afdoening van strafzaken. ‘De kans dat er een hoger beroep komt wordt zo aanzienlijk verkleind. Hierdoor is er eerder en meer capaciteit voor andere strafrechtelijke onderzoeken bij politie en OM.’

Criminele machtsstructuren

De officier van justitie benoemde dat een strafzaak als deze voortkomt uit de aanpak criminele machtsstructuren van OM en politie. Dat is een aanpak die in 2021 gestart is om het criminele samenwerkingsverband rondom Marengo-veroordeelde Ridouan T. af te breken. Er wordt gekeken hoe zo’n criminele machtsstructuur kan worden verstoord, door gelijktijdig diverse onderdelen en sleutelspelers van de organisatie aan te pakken. ‘Een belangrijk onderdeel in deze machtsstructuur is de internationale cocaïnehandel, daar komen de enorme winsten vandaan, dat is de basis van hun macht’, aldus de officier.

Hij stelde dat het OM met dit soort overzichtelijke strafzaken, die voortvloeien uit opgerolde cryptocommunicatiediensten, belangrijke spelers uit de markt kan halen. ‘Hierdoor wordt het verdienmodel van drugscriminelen duurzaam verstoord.’