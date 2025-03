Eerste executie met vuurpeloton in VS sinds 2010

De executie van Brad Sigmon is pas de vierde executie door een vuurpeloton in de VS sinds de doodstraf in 1976 opnieuw werd ingevoerd, aldus het Death Penalty Information Center. Sigmon koos voor de kogel, omdat de twee andere executiemethoden – dodelijke injectie of de elektrische stoel – volgens hem tot een langdurige en pijnlijke doodstrijd kunnen leiden.

Kap over hoofd

Om 18.05 lokale tijd werd Sigmon geëxecuteerd door drie schutters die op 4,60 meter van hem stonden opgesteld. Om 18.08 werd hij dood verklaard. Sigmon zat vastgesnoerd op een stoel en droeg een zwarte overall. Vlak voor de fatale schoten – gelost door een opening in een muur – kreeg hij een kap over zijn hoofd. Op de plek van zijn hart was een markering aangebracht.

De schutters stonden buiten het zicht van getuigen om hun identiteit te beschermen. Vanachter kogelvrij glas konden de getuigen, waaronder drie familieleden van zijn slachtoffers, zijn profiel zien, maar niet het vuurpeloton.

Sigmon’s laatste avondmaal waren drie emmers Kentucky Fried Chicken met aardappelpuree en sperziebonen, die hij deelde met zijn medegevangenen die ook ter dood waren veroordeeld.

Laatste woorden

In een laatste verklaring die zijn advocaat deelde, sprak Sigmon zich uit tegen de doodstraf en citeerde hij Bijbelverzen: ‘Ik wil dat mijn slotverklaring er een is van liefde en een oproep aan mijn medechristenen om ons te helpen de doodstraf te beëindigen. Nergens in het Nieuwe Testament geeft God de mens de autoriteit om een ​​andere mens te doden.’

Dubbele moord

Sigmon werd ter dood veroordeeld voor de fatale mishandeling van de ouders van zijn ex-vriendin met een honkbalknuppel in 2001. Na hun moorden ontvoerde Sigmon zijn ex-vriendin en hield haar onder schot, maar zij wist te ontsnappen. Hij kon het niet verkroppen dat zij enkele dagen eerder hun relatie had verbroken en pleegde zijn daad onder invloed van alcohol en cocaïne.