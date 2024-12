‘Eerste verdachte door onderzoek speciaal team naar drugs in post’

Beeld: de xtc in postpakketten die kattenvoer zouden bevatten (foto OM)

In het vizier

Dominique de la M. werd door het team aangehouden. Hij zat maandagmorgen in de rechtbank van Den Haag. Daar eiste de officier van justitie een celstraf van vier jaar tegen hem voor het doorsturen van 18 kilo xtc-pillen en speed, in zakken met kattenvoer die naar Maleisië zouden moesten verstuurd. In een postsorteercentrum in Den Haag roken twee douanemedewerkers onraad. De drugs zouden volgens het OM een waarden van 160.000 euro vertegenwoordigen.

Hij is de eerste verdachte die in het vizier kwam van het nieuw opgerichte Hit and Run Post (HARP)-team, een samenwerkingsverband van douane, politie en het Openbaar Ministerie sinds februari dit jaar. Dat schrijft het AD op haar website.

Handeltje

Volgens de officier van justitie maandag Frank van Kins maandag levert het onderzoek van het HARP-team twee types verdachten op, bericht de krant. ‘De man zoals vandaag, Dominique, die alleen wordt ingezet om postpakketten af te leveren. We zien ook mensen die hun eigen handeltje via deze weg versturen.’

De uitspraak in de zaak van deze Dominique is over twee weken. De volgende zaak staat in februari op de rol. Het gaat dan om een 20-jarige man uit Hilversum. Van hem werd op 26 juni van dit jaar een gezelschapsspel onderschept, waarin ruim 200 gram harddrugs zat verstopt. Korte tijd later nam de politie twintig pakketten en brieven met drugs in beslag waarvan ze denkt dat die van deze man afkomstig zijn. In een pakket zit een Boeddhabeeld dat gevuld is met MDMA, de drug die wordt gebruikt in xtc-pillen. In andere pakketten zit cocaïne, crystal meth en de designer drug 3-MMC.

Effect

De douane meldt in haar halfjaarcijfers dat de aanpak van het HARP-team, samen met intensievere controles, een breed, preventief effect heeft. Hoewel er nog steeds een stroom aan foute pakketten uit wordt gehaald, zijn het er al veel minder dan vorig jaar, vermoedelijk, zo zegt de douane, omdat de criminele verzenders van drugspost uitwijken naar andere landen.

Tot de komst van het HARP-team was het de landelijke eenheid die al eens grootschalig onderzoek deed naar het versturen van illegale drugs per post.