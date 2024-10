Eerste zitting in rechtszaak ‘Slough’ tegen Faissal T.

Beeld: Faissal T., de zoon van Ridouan Taghi

door Joost van der Wegen

Zitting

De zaak die als naam Slough heeft gekregen, wordt behandeld door de rechtbank in Overijssel, maar de eerste zitting zal plaatsvinden in de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol.

De zitting is voornamelijk bedoeld om de voortgang van de zaak te bewaken en de stand van het onderzoek te bespreken. De planning van de inhoudelijke behandeling is nog niet bekend, laat de rechtbank weten.

Uitgeleverd

De 22-jarige Faissal T. werd vorig jaar september in Dubai is aangehouden, op Nederlands verzoek. In juli van dit jaar werd hij uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten. Sindsdien zit hij vast in de EBI.

Ridouan Taghi is eerder verplaatst binnen de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, omdat zijn zoon Faissal in zijn voormalige speciale cel moest worden ondergebracht. De omstandigheden in die cel zijn volgens Faissal Taghi’s advocaat ‘onmenselijk’.