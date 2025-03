Eindhovense drugsbende opgerold door politie | Auto’s, horloges en cash in beslag genomen

Beeld: een in beslag genomen auto (foto: politie)

Aangehouden

Vier verdachten werden woensdagochtend in Eindhoven en Veldhoven aangehouden. Een dag eerder werd ook in Eindhoven al een 31-jarige man aangehouden. Afgelopen weekend werd in Spanje een 26-jarige man aangehouden in verband met de zaak. De verdachten maken vermoedelijk deel uit van een criminele groepering die zich bezighoudt met de handel in verdovende middelen en het witwassen van crimineel geld.

De politie doorzocht zeven woningen en nam onder meer vijf voertuigen in beslag, een hoeveelheid verdovende middelen, luxe goederen en 27.000 euro aan cash.

Crimineel

Rechercheurs van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) waren de verdachten sinds april vorig jaar op het spoor. De verdachten maken vermoedelijk onderdeel uit van een groepering die zich met name in het stadsdeel Gestel in Eindhoven bezighoudt met diverse criminele activiteiten. Van de handel in cocaïne, tot het witwassen van crimineel geld en dealen in de wijk.

Een van de personen wordt ook verdacht van de handel in vuurwapens. Het merendeel van de verdachten is woonachtig of is geboren in Gestel. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Cruciale rol

Voor deze zaak werkten rechercheurs van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies samen met de Eenheid Oost-Brabant. Eindhovense agenten hadden hierin een cruciale rol, meldt de politie woensdagmiddag: “Zij kenden de wijk en de verdachten goed, en konden veel cruciale informatie doorgeven aan de rechercheurs van de LO. Die eenheid heeft kennis op het gebied van criminele geldstromen en richt zich op de aanpak van de georganiseerde criminaliteit.”

Actiedag

Tijdens de actiedag werden zeven woningen doorzocht. De politie nam vijf voertuigen in beslag, waaronder een aantal taxi’s. Daarnaast trof de politie zo’n 27.000 euro aan cash aan, en een hoeveelheid drugs, waaronder 20 amfetamine-pillen. Ook werden er luxe goederen aangetroffen, zoals twee dure horloges (Rolex), een designertas en designer-schoenen.

De verdachten worden vrijdag 14 maart voorgeleid aan rechter-commissaris.