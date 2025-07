31 juli 2025

Eindhovense ‘Rolleeder’ veroordeeld tot zeven jaar cel voor drugshandel

De rechtbank in ’s-Hertogenbosch heeft donderdag de 44-jarige Hatim van G. uit Eindhoven veroordeeld tot zeven jaar cel voor grootschalige drugshandel en witwassen. De straf komt bovenop twee eerdere gevangenisstraffen: vijf jaar voor het runnen van een drugslab en drie jaar voor verkrachting in een rijdende auto. In beide zaken loopt nog hoger beroep.