‘Eis: 34 maanden cel voor ronselen 14-jarige voor aanslag’

Zwijgrecht D. heeft zich dinsdag bij de rechtbank hoofdzakelijk op zijn zwijgrecht beroepen. Hij zegt te vrezen voor zijn eigen veiligheid. Hij heeft zich volgens de officier van justitie schuldig gemaakt aan ‘criminele uitbuiting’ van een minderjarige.

Het Openbaar Ministerie denkt dat hij via Snapchat een 14-jarige scholier heeft gevraagd een aanslag te plegen op een woning aan de Kerkhoflaan in Rotterdam op 24 februari vorig jaar. De minderjarige zou ook betrokken zijn geweest bij een aanslag een dag later in Capelle aan den IJssel, aan de Ravelstraat.

Drillrapper

Het bewijs ziet de officier van justitie in telefoonverkeer en uit berichten op Snapchat, en de verklaring van de 14-jarige.

De Hagenaar is drillrapper. Hij biedt zich ook aan als tussenpersoon voor leveren van wapens en aanslagen. Hij is ook verdacht van het aanbieden van omgebouwde gaspistolen op internet. D. heeft in reactie verklaard op weg te zijn een ‘delictvrij’ leven te gaan leiden. Zijn advocaat heeft vrijspraak gevraagd, met name omdat de verklaring van de jonge mededader niet zou kloppen.

Serie

De aanslag die door de 14-jarige op de Kerkhoflaan is uitgevoerd maakt deel uit van een serie aanslagen, met als achtergrond een conflict waarin ook iemand bijna werd ontvoerd. In januari 2024 probeerde een nep-arrestatieteam een man te ontvoeren. Dat wist de politie te voorkomen. Twee verdachten zijn hiervoor aangehouden.

Voor de Rotterdamse rechtbank is eerder een man veroordeeld voor een beschieting op de Kerkhoflaan.

