Eis celstraf voor miljoenenfraude inburgeringscursus met ‘oortjes’

Regelen Afgelopen dinsdag stonden de twee bestuurders en een medewerker van een taalscjool voor de rechtbank in Amsterdam. Zij worden verdacht van mensensmokkel, witwassen, valsheid in geschrift en inbreuk op auteursrecht. De taalschool had als doel zo snel en eenvoudig mogelijk inburgeringsdiploma’s voor vreemdelingen te regelen en verdiende daar meer dan 2,8 miljoen euro aan. Het Openbaar Ministerie (OM) eist 4 jaren gevangenisstraf tegen de bestuurders van deze taalschool en 9 maanden gevangenis voor een medewerker.

Oortjes

In juli 2017 ontving de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) anonieme fraudemeldingen. Het zou gaan om fraude bij inburgeringsexamens, waarbij onder andere met geheime camera’s door examenkandidaten opnames van de examenvragen gemaakt zijn. Na onderzoek bleek dat de taalschool in kwestie beschikte over de actuele en dus geheime examenvragen die door DUO tijdens de examens gebruikt werden.

De taalschool liet cursisten vervolgens oefenen met deze geheime examenvragen en fluisterde bovendien (met gebruik van oortjes en een mobiele telefoon met camera) de antwoorden van afstand in tijdens examens. Er werd ook examentraining gegeven die puur gericht was op het herkennen van vragen en het geven van de daarbij behorende antwoorden.

Daarnaast bood de school een traject waarbij cursisten zich zouden voordoen als analfabeet, waarbij de school schriftelijk aan DUO verklaarde dat de vereiste 600 uren Nederlandse les gevolgd zou zijn. Zo konden cursisten een vrijstelling voor de inburgeringsplicht krijgen. Maar de school gaf ook andere valse verklaringen af zoals verklaringen van het volgen van 64 verplichte lesuren voor het vak ‘Oriëntatie Nederlandse arbeidsmarkt’, zonder dat de cursist ook maar één uur les had gevolgd. De keuze was aan de cursist. De officier van justitie noemde dit op zitting een cafetariamodel van bedrog.

Geld binnenhalen

Het OM meent dat het de school niet ging om het aanleren van de Nederlandse taal, maar alleen om het zo snel en eenvoudig mogelijk bemachtigen van inburgeringsdiploma’s om geld binnen te halen. Daarmee hielp de taalschool vreemdelingen onder valse voorwendselen een verblijfsvergunning te krijgen. In vergelijking met andere taalscholen, had deze taalschool de laagste personeelskosten en de hoogste netto winstmarge. In totaal is zo een bedrag van 2.886.399,58 euro binnengehaald. Het gaat om betalingen aan de school door DUO uit naam van de vreemdelingen die moesten inburgeren.

Mensensmokkel

Het Openbaar Ministerie laat weten dat ze het frauderen met examens en het afgeven van valse urenverklaringen kwalificeert als mensensmokkel, inbreuk op auteursrecht en valsheid in geschrift. ‘De verdachten deden dit uit puur winstbejag en het geld dat ze verdienden werd uitgegeven, omgezet, overgemaakt op rekeningen van anderen, met het doel te verhullen dat het geld uit misdrijf afkomstig was. Daarom staat ook witwassen op de tenlastelegging. De verdenking van mensensmokkel komt voort uit het feit dat de vreemdelingen zonder diploma géén verblijfsvergunning zouden krijgen, en met een vals diploma wel.’

Gewiekst

De officier van justitie veroordeelt de gewiekste werkwijze van de taalschool en de leidinggevenden: ‘De verdachten lieten hun cursisten opnames maken van examens en fluisterden hen de antwoorden in. Dit gebeurde met behulp van technisch geavanceerde hulpmiddelen die een gemiddelde geheime dienst niet zouden misstaan. Dat alles had een commercieel motief, omdat de geheime examenvragen de school een belangrijke voorsprong gaf op andere taalscholen.’

‘Daarbij komt dat de verdachten voor eigen gewin het maatschappelijk belang uit het oog zijn verloren. Juist een goede inburgering kan tegengaan dat bevolkingsgroepen tegenover elkaar komen te staan. Want nog pijnlijker is, is dat als deze school de vreemdelingen nu één ding heeft geleerd dan is dat dat je in Nederland door middel van list en bedrog je weg kan vinden. Dat je de overheid -die geld voor jou beschikbaar stelt- om de tuin kunt leiden,’ aldus de officier van justitie. Het OM eiste 4 jaar gevangenisstraf tegen de twee bestuurders van deze taalschool.

De rechtbank doet uitspraak op 22 november 2024