Eis jaar gevangenisstraf en ontneming van 1,3 miljoen in witwaszaak drugs

Foto is ter illustratie

Sommen geld



Tegen een 67-jarige man en een vrouw van 56 heeft het Openbaar Ministerie (OM) woensdag een gevangenisstraf en een geldboete geëist. Het tweetal wordt verdacht van het witwassen van grote sommen geld.

Tegen de mannelijke verdachte vordert het Landelijk Parket (LP) daarnaast een ontneming van 1,3 miljoen euro. Dit meldt het OM donderdagmiddag.

Drugs

Het onderzoek getiteld 26Puyaluppe werd begin 2019 gestart, nadat er informatie was binnengekomen over een bedrijf dat in verband kon worden gebracht met de invoer van drugs. Er bleek sprake van omvangrijke contante stortingen op rekeningen van de verdachten en van bedrijven die aan de man gelieerd zijn.

Een sluitende verklaring voor de herkomst van deze contante stortingen hadden verdachten niet. De officier van justitie noemde op zitting onder meer onderschepte ladingen van honderden kilo’s cocaïne die te linken zijn aan de bedrijven en een PGP-telefoon: ‘Het is algemeen bekend dat dit soort toestellen voornamelijk in het criminele circuit wordt gebruikt.’

Smurfen



Daarnaast was bij het storten van de contante betalingen sprake van ‘smurfen’, een methode die vaak wordt gebruikt bij witwassen. Het betekent dat iemand grote bedragen aan contant geld opsplitst in meerdere kleine bedragen, die vervolgens apart worden gestort.

Het OM komt onder meer om die reden tot de conclusie dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachten zich opzettelijk schuldig hebben gemaakt aan het witwassen van grote geldbedragen. Bij de mannelijke verdachte gaat het om een bedrag van meer dan 2,2 miljoen euro. De vrouw zou in totaal bijna 365.000 euro hebben witgewassen.

Witwasmachine

De officier van justitie schetste op zitting de ernst van de feiten. Hij wijst erop dat in het onderzoek een beeld naar voren is gekomen van een grote witwasmachine, waarin verschillende bedrijven een rol in vervulden: ‘Zonder mensen die een rol spelen bij het verplaatsen en het witwassen van geld, kan er geen drugshandel zijn.’

Daarnaast stond de officier stil bij het feit dat het witwassen over meerdere jaren heeft plaatsgevonden en het zelfs tot op de dag van vandaag voortduurt, wijzend op onder meer de aankoop van onroerend goed in Zuid-Afrika, waar het tweetal sinds enige jaren verblijft.

Strafeis

Gelet op alle feiten en omstandigheden eist het OM een gevangenisstraf van 12 maanden tegen de mannelijke verdachte en een geldboete van 50.000 euro tegen de vrouw.

Daarnaast vordert het OM tegen de man een ontneming van 1,3 miljoen euro. Dit bedrag zou hij tenminste hebben verdiend met strafbare feiten. Dit moet volgens het OM terug naar de staat.