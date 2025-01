Eis tegen Bolle Jos: 15 jaar voor dreiging ‘gruwelijk crimineel geweld’

Kaai 1742 De gewapende groep maakte zich op om in een loods in Kalmthout of in Antwerpen 10 ton cocaïne te recupereren die de douane eerder in beslag had genomen. Dat was in oktober 2023 op kaai 1742 in de haven van Antwerpen. Volgens het parket had de cocaïne een waarde van 250 miljoen euro, en de straatwaarde zelfs 500 miljoen euro.

De aanklager is van mening dat de groep klaarstond om ‘gruwelijk crimineel geweld’ te plegen om de cocaïne te pakken te krijgen.

Kalmthout

In Kalmthout werd een man bedreigd met wapens en geslagen. De drugs waren toen net op weg naar Antwerpen. Even later reed politie in de buurt van een loods van de douane in Antwerpen een Volkswagen Transporter klem waarin zeven Nederlanders zaten. In het gps-systeem van de auto stond het adres van die loods, in hun auto lagen zeven vuurwapens.

De cocaïne bleef veilig in de douaneloods en werd vernietigd.

Ticket Dubai

Uiteindelijk kwamen in het onderzoek negentien verdachten in beeld, behalve de zeven Nederlanders, ook tussenpersonen, uithalers en andere leden van een criminele organisatie. Een verdachte sprak in afgetapte telefoongesprekken vanuit zijn cel over Bolle Jos als de opdrachtgever. ‘Dat Jos maar een ticket naar Dubai betaalt, voor als ik vrijkom’, zei de man.

Bolle Jos Leijdekkers (33) is al jaren voortvluchtig. Hij wordt in Nederland verdacht van moord en drugshandel en ook in België is hij verdachte in verschillende onderzoeken over cocaïnehandel. Hij is in België veroordeeld voor een uithaaloperatie in Antwerpen waarbij een havenwerker werd mishandeld. In Nederland kreeg hij bijna negen jaar voor grote coketransporten.

Witte bestelwagen

Rogier R. (34) uit Amsterdam is een van de verdachten. Zijn advocaat betoogde dat camerabeelden van het bedrijventerrein in Kalmthout bewijzen dat de Nederlanders niet schuldig zijn geweest aan de mishandeling in Kalmthout. Op de beelden was een witte bestelwagen te zien en geen zwarte Transporter. Bovendien hadden de daders in Kalmthout mogelijk een Belgisch en geen Nederlands accent.

De groep Brusselse verdachten zou betrokken zijn geweest bij een poging om de cocaïne uit te halen.

