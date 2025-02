Eis tot 18 jaar cel voor liquidatiepoging ‘vieze rat uit oost’

Geweigerd Hij riep dat iemand buiten hem had proberen neer te schieten op de Reinwardtstraat . Dat was niet gelukt omdat het wapen had geweigerd.

De man legde verklaringen af bij de recherche en verschafte ook een mogelijk motief. In 2018 was er op Amsterdam-IJburg een partij drugs gestolen. Daarvan zou het slachtoffer de schuld hebben gehad. Zelf zei hij alleen te hebben willen bemiddelen.

Klus

Nadat de recherche de beschikking kreeg over de tientallen miljoenen berichten van Sky ECC, die in 2021 door de politie gehackt werd, bleek daar ook informatie in te zitten die te maken had met de gebeurtemissen op IJburg en in Amsterdam-Oost.

Er waren chats bij die door Amsterdammers Sharoz Y. en Leroy J. zouden zijn verstuurd. Een van die chats luidde: ‘Heb je boys die een klus willen doen? Een vieze rat uit Oost moet ik straffen.’ Dat zou Sharoz Y. op 22 juli 2020 hebben geschreven. De twee wordt ook drugshandel ten laste gelegd.

Alleen Leroy J. was aanwezig. J. heeft volgens het Openbaar Ministerie de schutter geregeld, en wordt beschuldigd van wapenhandel. Hij beriep zich hierover op zijn zwijgrecht. De eis tegen hem is twaalf jaar cel.

Sharoz Y. is waarschijnlijk in het buitenland, de eis tegen hem is achtien jaar cel.