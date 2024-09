Eis van 18 jaar tegen ‘nietsontziende’ opdrachtgever explosies

Beeld: de rechtbank in Zutphen

Hard

‘Explosies zoals die in Zutphen begin dit jaar hebben een gigantische impact op de buurt en haar bewoners. Volstrekt onschuldige burgers worden betrokken bij conflicten die criminelen onderling uitvechten. Het zijn maffiapraktijken op Nederlandse bodem waar hard tegen moet worden opgetreden.’

Dit zei de officier van justitie vandaag tijdens de zaak tegen een 29-jarige man uit Somalië, die er onder meer van verdacht wordt dat hij opdracht gaf voor het plegen van een aanslag bij een woning in Zutphen. Het Openbaar Ministerie eiste maandag een gevangenisstraf van 8 jaar.

Impact

De Brucknerstraat in Zutphen wordt op 10 februari opgeschrikt door een explosie bij de voordeur van een woning. Uit onderzoek blijkt dat er zwaar illegaal vuurwerk is gebruikt. Volgens het OM was het zeer goed mogelijk dat er (zwaar)gewonden zouden zijn gevallen: op het tijdstip, rond acht uur in de avond, zijn doorgaans veel mensen thuis. In de woning waarop de aanslag was gericht brandde binnen licht. Bovendien was de impact van de krachtige explosie enorm. Restanten ervan worden tot op ongeveer 40 meter van de plek van de ontploffing in de galerijflat aangetroffen.

Motief

Politieonderzoek wijst uit dat een conflict in de drugshandel mogelijk het motief is. Daarop komt de hoofdverdachte in beeld. Hij gaf, zo stelt het OM, een ander persoon –die zich vandaag ook moest verantwoorden- de opdracht de aanslag te plegen. ‘Hij is berekend en nietsontziend in het bereiken van zijn zakelijke doelen, bereid om ontploffingen in gang te zetten en anderen het vuile werk te laten opknappen.’

Bovendien zou de verdachte, zo blijkt uit communicatie, anderhalve maand na de explosie in Zutphen opnieuw opdracht hebben gegeven voor twee nieuwe aanslagen. Die hielden naar alle waarschijnlijkheid weer verband met harddrugshandel. Daarvoor zou hij weer een derde persoon, die tevens op zitting als verdachte vandaag terecht staat, hebben willen inschakelen.

Brein

Op 30 maart wordt het brein achter deze feiten aangehouden en sindsdien zit de hoofdverdachte in voorarrest. Bij hem thuis worden 77 nitraten en 2 cobra’s aangetroffen; hij beschikt dus over explosieven die doorgaans bij soortgelijke ontploffingen worden gebruikt. Daarnaast vindt de politie een vuurwapen, 2000 euro aan cash, harddrugs (cocaïne en heroïne) en meerdere telefoons. Uit berichtgeving op die telefoons blijkt dat verdachte al langere tijd handelde in harddrugs.

Het OM benadrukte vandaag tijdens de rechtszaak dat er sprake is van een zorgelijke maatschappelijke ontwikkeling. De officier van justitie voor de rechtbank in Zutphen: ‘Voor een habbekrats pakken dit soort uitvoerders dergelijke klussen op. Deze trend moet een halt worden toegeroepen. We zien het niet alleen terug in Zutphen, helaas zijn ook in de rest van Nederland ontploffingen in woonwijken inmiddels aan de orde van de dag.’

Hulp

Voor hun rol eist het OM ook gevangenisstraffen tegen de twee medeverdachten: 3 jaar tegen een 36-jarige verdachte, waarvan 1 jaar voorwaardelijk met hulp voor zijn harddrugsverslaving, voor poging tot teweegbrengen van twee explosies. Bij deze medeverdachte vond de politie thuis ook een geïmproviseerde brandbom.

De derde verdachte, een 38-jarige man, hoorde ook 3 jaar tegen zich geëist voor het uitvoeren van de aanslag op de Brucknerstraat, en voor drugshandel.