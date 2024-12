Eis van 22 jaar voor moord met bizarre wendingen

Bizarre wending Het Openbaar Ministerie (OM) eiste 22 gevangenisstraf tegen de 37-jarige Jeroen L. uit Bergen op Zoom, voor de moord op zijn 58-jarige plaatsgenoot. Volgens het OM beraamde hij het misdrijf samen met de 22-jarige dochter van het slachtoffer, Dalissa. Maar L. schuift de moord volledig op haar af. ‘Deze zaak kende de ene na de andere bizarre wending’, vatte de officier van justitie de zaak samen voor de rechtbank in Breda.

Toegetakeld

Op 24 maart 2023 treft een buurtbewoner het lichaam van duivenmelker Gradus Haisch om 21.30 aan in Wouwse Plantage, bij een vervallen boerderij. Hij is zwaar toegetakeld en hulp mag niet meer baten. In de berm bevindt zich de dochter van het slachtoffer. Zij maakt een aangeslagen indruk.

De dan 20-jarige vrouw heeft zelf 112 gebeld. Tegen de centralist vertelt ze over een bedreiging en dat ze niet precies weet wat er gebeurd is. De buurtbewoner die het slachtoffer zag liggen, neemt het telefoongesprek dan over en zegt dat hij iemand heeft zien wegrijden in een donkerkleurige Citroën C1. Ook noemt hij een deel van het kenteken.

Als de politie arriveert, zegt de dochter tegen een agent dat haar vader werd aangevallen door een man met wie hij een afspraak had over de verkoop van oud ijzer. Zelf was ze in de auto achtergebleven, omdat dat moest van haar vader. Nadat buiten een doffe klap klonk, stapte ze uit en zag haar bebloede vader liggen.

Spoor

De politie begint een manhunt, waarbij het genoemde kenteken in combinatie met het type voertuig goud waard blijkt. Het spoor leidt naar de woning van de dan 35-jarige verdachte in Bergen op Zoom. Een observatieteam van de politie stelt vast dat hij op de vroege ochtend na de moord een zak in een ondergrondse vuilniscontainer gegooid heeft. Die zak is – zo blijkt later – gevuld met schoenen en kleding, inclusief een bloedspoor van het slachtoffer.

Het onderzoek krijgt een verrassende wending als de politie tot arrestatie overgaat en ontdekt dat de verdachte en de dochter van het slachtoffer bekenden zijn van elkaar. Voorafgaand aan de moord hebben de twee regelmatig contact gehad. Telefonisch, via WhatsApp en Snapchat. Uit onderschepte berichten blijkt dat de twee na een ruzie met carnaval een plan bedachten om van de vader af te komen. Dat is voor de politie aanleiding om ook de dochter aan te houden.

Ontluisterend

De politie vindt steeds meer digitale sporen en achterhaalt dat de dochter een paar uur voor de moord op internet gezocht heeft naar teksten voor rouwadvertenties. Naar afbeeldingen met liefdevolle woorden voor een overleden vader. Opvallend is ook haar Facebook-post, vlak na de moord waarin ze schrijft haar vader te missen. ‘Ontluisterend wat hier gebeurd is’, zei de officier dinsdag in haar requisitoir.

Volgens het Openbaar Ministerie staat vast dat de verdachte het slachtoffer met bruut geweld van het leven beroofde, maar dat hij samen met de dochter verantwoordelijk is voor de moord. De vele onderschepte chatberichten, de voorverkenning op de plaats delict, de koop van een vechtmes en speciale kleding bewijzen dat er sprake was van een gesmeed plan. ‘Zijn handelen heeft het karakter van een liquidatie’, zei de officier van justitie.

Gradus Haisch werd op 24 maart meerdere malen tegen het hoofd geslagen. Terwijl hij op de grond lag, werd hij meerdere keren met een mes gestoken. ‘Hij had geen enkele kans en heeft zich niet eens kunnen verweren’, concludeerde de officier. ‘Het gaat hier om een gruwelijke moord.’ Jeroen L. ontkent dat hij de moord heeft gepleegd. Hij schuift die af op zijn vriendin, schrijft BN De Stem: ‘Ik ben niet degene die hem om het leven heeft gebracht. Ik had daar wel afgesproken. Op het moment dat ik daar in Wouwse Plantage aankwam, zag ik de auto van het slachtoffer op het perceel staan. Met de kofferbak open. Ik ben ernaartoe gegaan. Ik zag haar daar staan, haar vader lag op de grond. Ik zag geen teken van leven meer. Ik zag nog een mes uit zijn borst steken.’

Jeroen L. geeft aan dat hij en zijn vriendin haar vader die avond met hun relatie wilde confronteren, waar hij op tegen was. Dat zou uit de hand zijn gelopen.

De rechtbank doet op 24 januari 2025 uitspraak. De zaak tegen de dochter van het slachtoffer is aangehouden, omdat zij een andere advocaat in de arm heeft genomen. De datum van de inhoudelijke behandeling van haar zaak is nog niet bekend.