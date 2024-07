Eis van jaar cel voor bouwen phishing-sites, witwassen en wapenbezit

Connect on Linked in

Justitie heeft tegen een bouwer van phishing software een celstraf geëist van een jaar. Hij verkocht ontwerpen van nep-websites van banken aan criminelen, die daarmee toegang tot de bankgegevens van personen konden krijgen. Hij wordt ook verdacht van witwassen en verboden wapenbezit.

Verdacht

Tegen de 27-jarige man uit Rheden die wordt verdacht van het bouwen van zogenoemde ‘phishing panels’ is een celstraf geëist van 1 jaar, waarvan een halfjaar voorwaardelijk. Ook heeft de officier van justitie een taakstraf van 240 uur en een geldboete van 9000 euro geëist. De officier van justitie en de verdediging maakten procesafspraken. De officier van justitie heeft de strafeis verlaagt, terwijl de advocaat zich dan niet zal verzetten tegen het bewijs, of in beroep zal gaan.

De rechter heeft uiteindelijk het laatste woord, die beslist of deze straf ook daadwerkelijk wordt opgelegd.

Nep-websites

De verdachte verkocht zelfgemaakte phishing panels -nep-websites van banken die nauwelijks van echt te onderscheiden zijn- aan criminelen die daarmee toegang tot de bankgegevens van personen konden krijgen.

De verdachte is volgens het OM een facilitator: degene die de software voor de phishing panels heeft ontwikkeld. ‘Dat maakt hem een belangrijke schakel in het phishing proces.’

Met phishing panels kunnen kwaadwillenden phishing websites opzetten. In dit geval ging het om banken. Criminelen die de phising-software hadden gekocht, verleiden hun slachtoffers ertoe om op een valse (betaal)link te klikken. Daar vulden nietsvermoedende gebruikers hun inloggegevens in, terwijl de criminelen ‘live’ konden meekijken. ‘Zo trokken zij de bankrekeningen leeg’, aldus de officier van justitie van het Landelijk Parket: ‘De sites lijken bijzonder echt en de trucs die worden toegepast om mensen op te lichten worden steeds gewiekster. Iedereen kan hier slachtoffer van worden.’

Telegram

Op 29 april 2021 ontving het Team High Tech Crime van de politie vanuit een cybersecuritybedrijf informatie over mogelijke verkopers en ontwikkelaars van een phishing kit. Daaruit bleek dat een persoon met de nickname @rreliable op Telegram actief was als ontwikkelaar van phishing kits. Het betekende de start van de zoektocht naar deze Reliable. Via zijn IP-adres kwam de politie uit bij de 27-jarige verdachte. Door de inzet van bijzondere bevoegdheden zoals pseudokoop en stelselmatige informatie-inwinning, kwamen rechercheurs tot de conclusie dat hij Reliable moest zijn. De man is op 20 juli 2021 aangehouden in Arnhem.

Fake

Uit zijn chats op Telegram blijkt dat de verdachte van maart 2020 tot en met juli 2021 actief was. Zijn panel werd veelvuldig verkocht en gebruikt. Hij gaf in de berichten aan dat in een ‘standaardpanel’ minimaal zes Nederlandse banken zitten: ANB AMRO, ING, Rabobank, SNS-bank, ASN en Regiobank. ‘Met enige trots sprak hij over de software die hij heeft ontwikkeld’, aldus de officier. ‘De verdachte bekent dat hij Reliable is en dat hij het panel simpelweg verkocht omdat hij de vraag zag op Telegram. Voor hem was het slechts een “basisniveau” om zo’n panel te ontwikkelen.’

‘Waar een phishing crimineel eerder zelf nog kennis nodig had om een phishing website en een beheerderspanel te kunnen bouwen, heeft de verdachte die een phishing kit aankoopt nauwelijks nog digitale kennis nodig. Met het verdwijnen van de noodzaak van digitale kennis, is phishing een toegankelijk delict geworden voor een grote groep criminelen.’

Betaald

Het OM verdenkt de man ook van het witwassen van contante geldbedragen en bitcoins. De totale waarde: ongeveer 60.000 euro. De verdachte heeft verklaard dat hij voor zijn criminele diensten werd betaald met cryptovaluta en contant geld. Dit alles terwijl hij sinds 2017 geen inkomsten heeft en geen verklaring geeft over het bestaan van eerder gekochte bitcoins.

Bij zijn aanhouding werd in de woning onder de salontafel ook een vuurwapen (omgebouwd alarmpistool) en munitie aangetroffen.

Afspraken

Het OM houdt bij de strafeis rekening met de lange duur van de zaak en met het feit dat de man spijt betuigt. Het OM vindt dat het maken van procesafspraken bijdraagt aan een efficiënte en effectieve afdoening van strafzaken.