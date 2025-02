20 februari 2025

‘Eis van tbs voor gevangene die opdracht gaf tot moord op gevangenispsychiater’

De 21-jarige Jason R. had er 5500 euro voor over om zijn psychiater in de PI in Vught om het leven te laten brengen. Hij zou iemand de opdracht tot de huurmoord hebben gegeven. De officier van justitie eiste donderdag in de rechtbank in Den Bosch tbs met dwangverpleging tegen hem. Dit schrijft Omroep Brabant.