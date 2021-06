Eis: vier jaar tegen paardenhandelaar voor cokewasserij in manege

Print This Post

Voor zijn bijdrage aan de inrichting van een cocaïnelaboratorium in zijn manege in Nijeveen in Drenthe eist het Openbaar Ministerie tegen paardenhandelaar Jan B. voor de rechtbank Amsterdam vier jaar cel. Volgens de officier van justitie kon er in dat grote lab dagelijks tussen de 4,5 en 6 miljoen euro aan cocaïne worden gewonnen uit met cocaïnepasta bewerkte steenkool.

Colombianen

Naast B. staan er dertien Colombianen terecht die in het lab aan het werk waren of aan de inrichting zouden hebben meegewerkt. Op de locatie vond de politie honderden kilo’s cocaïne. In augustus 2020 deed de landelijke eenheid van de politie een inval.

Volgens specialisten van de politie ging het om een groot en professioneel lab van een type dat normaal gesproken alleen in Colombia wordt aangetroffen.

Stankoverlast

De officieren van justitie stellen dat Jan B. ter plaatse een leidende rol had en heel goed wist wat er op zijn terrein, waar hij ook een woonboerderij had, gebeurde. Zo zou hij zich hebben bemoeid met het productieproces en besliste hij ook over de inrichting van het lab.

Als bewijs liggen er onder meer getapte telefoongesprekken op tafel. Het onderzoek was in juni vorig jaar begonnen. B. sprak er tijdens de bouw over dat het lab geluiddicht moest zijn er dat er ‘geen stankoverlast’ mocht zijn.

De meeste Colombiaanse verdachten hebben net als B. verteld dat ze geen idee hadden wat er op de boerderij gebeurde. Justitie vindt dat ongeloofwaardig. Ook de bewaker, de elektricien en de kok wisten wat er aan de hand was, aldus het OM.

Er loopt nog een tweede zaak over de wasserij waar de vermeende Nederlandse en Colombiaanse organisatoren terecht staan:

