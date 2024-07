‘Eisen in Spanje: 18 jaar tegen “Shrek”, 37 jaar tegen Hans V.’ (VIDEO)

Print This Post

Tegen de Brabanders Hans V. (44) uit Waalwijk en Marco “Shrek” H. (48) uit Reusel is voor een Spaanse rechtbank 37 en 18 jaar cel geëist voor deelname aan een criminele organisatie en grootschalige import van cocaïne in Spanje, aldus het Algemeen Dagblad. Tegen een andere verdachte is zelfs 40 jaar cel geëist.

Dertien Nederlanders

De megazaak stamt al uit 2018, toen in oktober ruim 6 ton cocaïne in beslag werd genomen in een loods op een bedrijventerrein in Málaga. Op volle zee bij de Canarische Eilanden werd ook nog 1,4 ton onderschept door de Spaanse autoriteiten.

In totaal staan er achttien mannen terecht, onder wie dertien Nederlanders en een man uit Estland.

Hans V. en zijn vrienden woonden sinds 2013 in Benalmádena en andere plaatsen aan de Costa del Sol.

Er waren in 2018 invallen op verschillende locaties in Spanje en Nederland. De politie legde beslag op 35 auto’s en een voorraad wapens en munitie, waaronder aanvalsgeweren, pistolen met geluiddempers en handgranaten.

Netflix

De zaak kreeg ook in Spanje veel publiciteit omdat de groep contacten onderhield met de in Spanje beruchte drugssmokkelaar Sito Miñanco, over wie de Netflix-serie Fariña (Braziliaans maniokmeel) werd gemaakt.

De recherche aan de Costa del Sol legde in het onderzoek aanvankelijk ook een verband met de onopgeloste liquidatie van Utrechtse explosievenspecialist Hamza Ziani, in Torremolinos in 2018.

Volgens de advocaten van de Nederlanders laat het bewijs ernstig te wensen over. Behalve observaties door de politie is er volgens hen niet veel. Zo legde de politie nauwelijks communicatie middels apps of telefoons vast.

De uitspraak volgt in oktober.

