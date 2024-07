EK succesvol voor Duitse politie, aan de grens

Connect on Linked in

Tijdens het Europees kampioenschap voetbal heeft de Duitse federale politie extra controles uitgevoerd aan alle negen Duitse grenzen, daarbij waren ook grenscontroles die normaal gesproken niet zijn toegestaan, in verband met Europese afspraken over vrij verkeer van personen en goederen. Door het Europees Kampioenschap voetbal konden die controles wel plaatsvinden.

Terroristische aanvallen

Duitsland hield de controles formeel om op dreiging van terroristische aanvallen en supportersgeweld te controleren. Drugsvondsten waren bijvangst.

Op de snelwegen bij Venlo werd bijvoorbeeld elke auto die richting Duitsland ging gecontroleerd.

Het is duidelijk dat het geen goed idee was om in de periode van het EK in de auto over de grote wegen drugs Duitsland binnen te brengen. Toch heeft een flink aantal mensen dat geprobeerd en zijn er in heel Duitsland honderden kilo’s drugs in beslag genomen.

Heroïne

Op zondagmiddag 7 juli hield de Duitse douane een man aan die de grens overstak via de A1 (Nederland) naar de A30 (Duitsland). Hij zou op bezoek zijn geweest bij een neef in Den Haag. De douaniers vonden 9 kilo heroïne in zijn auto.

Op dezelfde dag werd rond het middaguur een 21-jarige Duitser aangehouden door de federale politie op de Duitse snelweg A57 ter hoogte van Goch (bij Boxmeer).

Hij zou ook al een hele week in Den Haag zijn. In zijn auto werd 5,14 kilo amfetamine en 4,02 kilo crack cocaïne gevonden. Hij had ook een groot mes bij zich

Spijkermatten

Maandagavond 8 juli is een Škoda met Belgische kenteken door de politie aangehouden in de buurt van Bad Bentheim. De bestuurder stopte niet en er ontstond een achtervolging. Bij Ibbenbüren, ruim 40 kilometer van de grens, verliet de bestuurder de snelweg om direct weer terug de snelweg richting Nederland op te draaien.

De achtervolging eindigde bij het knooppunt Schüttorfer Kreuz, waar het voertuig met behulp spijkermatten tot stilstand werd gebracht. In de auto zat naast de bestuurder een passagier. De bestuurder (34) was onder invloed van drugs. In de auto lagen kleine hoeveelheden cocaïne, heroïne en amfetamine gevonden.

Polen

Op dinsdag 9 juli stuitte een 27-jarige Nederlander op een controlepost buiten de snelweg. Hij werd aangehouden op de Duitse B56 bij Heinsberg/Tüddern, vlakbij Sittard. Hij had 11,7 kilo amfetamine en 1,7 kilo cocaïne bij zich.

Op woensdag werd bij Bad Bentheim op de A1/A30 een 32-jarige Deen aangehouden toen hij Duitsland binnenkwam. Hij zou afkomstig zijn van een oom in Rotterdam, waar hij een week had gelogeerd. De man vertoonde nerveus gedrag toen de politie informeerde waarom hij geen bagage bij zich had. In zijn auto werd vervolgens 7,6 kilo cocaïne gevonden

Op 12 juli vond de Duitse douane in een auto, in de buurt van Bad Bentheim nog 1 kilo cocaïne. De bestuurder was naar verluidt op bezoek geweest bij een vriend in Rotterdam en was nu op weg naar Polen.

Op 5 juli werd bij Münster een Nederlander opgepakt die drugskoeriers zou aansturen. De Duitse politie arresteerde daarnaast nog twaalf mannen en vrouwen op verdenking van drugs vervoeren.