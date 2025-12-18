Elf arrestaties in Nederland en België in onderzoek naar grootschalige invoer cannabis

Bij de lokale recherche van de politie Blankenberge-Zuienkerke kwam een Nederlandse criminele organisatie uit de regio Roosendaal in beeld. Deze groep zou sinds 2019 op georganiseerde en hiërarchische wijze illegaal cannabis invoeren in België.

Webwinkel met callcenter

Er zijn volgens de politie aanwijzingen dat deze organisatie een uitgebreid klantenbestand opzette in heel Vlaanderen en sterk inzette op digitale marketing waarbij drugs werden gepromoot en kortingen werden aangeboden. De organisatie beschikte over een eigen webwinkel met callcenter, en er werden bestellingen geplaatst via een versleutelde communicatie-app. Het onderzoek bracht eveneens een netwerk aan het licht van leveranciers, inpakkers en geldwitwassers.

West-Brabant

In het kader van rechtshulp bood Nederland hulp aan België en vonden onder leiding van de officier van justitie die met rechtshulp belast is, in opdracht van de onderzoeksrechter in Brugge, huiszoekingen plaats in West-Brabant. Vanwege de omvang kreeg de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant daarbij assistentie van de Koninklijke Marechaussee.

Op dinsdag 16 december 2025 werden in Roosendaal, Wouw, Sint Willebrord, Bergen op Zoom en Oudenbosch in totaal tien locaties doorzocht. Het betroffen een zogenoemde stashlocatie (een geheime opslagplaats voor drugs of wapens) en negen woningen. In totaal zijn zeven verdachten aangehouden: drie 29-jarige mannen uit Oudenbosch, Wouw, Roosendaal, drie 33-jarige mannen uit Roosendaal, Bergen op Zoom en Steenbergen en een 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfsplaats.

Belgische drugskoeriers

Tegelijkertijd werden in België vijf huiszoekingen uitgevoerd in Pelt, Lievegem, Zemst, Wervik en Bevergem. Vier koeriers zijn gearresteerd. Het gaat om vier mannen van 22, 32, 39 en 51 jaar.



Tijdens de huiszoekingen in Nederland en België zijn diverse goederen in beslag genomen, waaronder luxegoederen (zoals luxe horloges met een waarde tot 75.000 euro), twee luxevoertuigen, 200.000 euro cash, ongeveer 200 kilo cannabis en andere drugs, een vuurwapen en kogelpatronen, zwaar illegaal vuurwerk (Cobra’s), laptops en een grote hoeveelheid telefoons.