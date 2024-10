23 oktober 2024

Elf jaar voor dodelijke schietpartij op Vlaardingse parkeerplaats

De 28-jarige Rudney J. is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot elf jaar cel voor het doodschieten van Farchentley Wawoe, in de zomer van vorig jaar in de Vlaardingen. De schietpartij gebeurde op 3 juli tegen 18.00, toen er direct in de buurt kinderen op straat aan het spelen waren.