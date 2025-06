23 juni 2025

Elf verdachten opgepakt voor cocaïnesmokkel in Antwerpse haven

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen heeft afgelopen week elf verdachten tussen de 26 en 49 jaar aangehouden in een onderzoek naar het uithalen van drugs in de Antwerpse haven. Drie verdachten werden in hun cel aangehouden omdat ze al vastzaten. Zeven verdachten werden aangehouden door de onderzoeksrechter.