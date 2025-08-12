Emiraten leveren verdachte in Limburgs drugsonderzoek uit

Uitgeleverd De man is in verband met het onderzoek op 8 augustus al uitgeleverd aan ons land. Het gaat om een 30-jarige man die volgens justitie al langere tijd niet meer in Nederland woonde. Hij stond internationaal gesignaleerd.

Naar aanleiding daarvan werd hij onlangs aangehouden.

Verdacht

Hij wordt verdacht van de handel in cocaïne op basis van chatgesprekken gevoerd via Encrochat. In totaal ging het om de handel van 87 kg cocaïne, in slechts enkele weken tijd, waarvoor toen een bedrag van ruim 2 miljoen werd betaald.

De verdachte man is op maandag 11 augustus voorgeleid bij de rechter-commissaris en is veertien dagen in bewaring gesteld.