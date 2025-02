Engelse drugdealer in Nederland aangehouden en aan UK overgeleverd

Door Joost van der Wegen

Aangeklaagd

De 36-jarige Neil Kettle uit Liverpool was in zijn land aangeklaagd voor de handel in cocaïne en heroïne, en amfetamine en cannabis. Hij werd op 25 januari in Nederland gearresteerd, en op 14 februari naar het Verenigd Koninkrijk vervoerd.

Daar is hij volgens een bericht van de Engelse politie op het Londense vliegveld Heathrow aangehouden door zogenaamde ‘Matrix’-agenten van het politiekorps in Merseyside. Dit zijn agenten die speciaal getraind zijn in het omgaan met georganiseerde misdaadzaken.

Terugbrengen

De Engelse politie-inspecteur James Boardman gaf na de aanhouding een statement af: “Wij laten geen steen onberoerd als het gaat om het opsporen van verdachten. Wanneer we bewijs hebben van hun verblijfplaats, zelfs in het buitenland, zullen we samenwerken met internationale partners om ze te lokaliseren, te arresteren en terug te brengen naar het Verenigd Koninkrijk.”

Kettle is in het Verenigd Koninkrijk in voorlopige hechtenis genomen en zal op 17 maart moeten voorkomen voor de rechtbank in Liverpool. Kettle had volgens de politie in Engeland geen vaste woon- of verblijfplaats.