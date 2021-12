Europese actie: ruim 18.000 geldezels geïdentificeerd

Print This Post

Tussen 15 september en 30 november zijn in een internationale politie-actie onder coördinatie van Europol 18.351 mensen geïdentificeerd die hun bankrekening afstonden aan criminelen die er winsten mee weg probeerden te sluizen. In diezelfde periode zijn door heel Europa in de actie 1.803 personen gearresteerd. Aan “Operatie EMMA 7” deden 27 landen, en een serie bedrijven, zoals banken en wisselkantoren mee.

Makkelijk geld

EMMA staat voor European Money Mule Action. Voor het zevende jaar richtte het project zich op het fenomeen van de geldezels. Onder de ruim 1.800 arrestaties waren er 324 van personen die geldezels zouden hebben gerekruteerd.

Georganiseerde misdaadgroepen jagen onder financieel of sociaal kwetsbare groepen zoals bijvoorbeeld studenten, illegalen of immigranten. Ze bieden gemakkelijk geld aan, soms door middel van legitiem ogende vacatures en posts op sociale media.

Er lopen nu in de 27 landen (onder meer in Nederland) 2.503 onderzoeken naar geldezels of het rekruteren ervan.

Western Union

Geldezels worden met name gebruikt om geld wit te wassen na misdrijven als online oplichting, zoals sim-swapping, man-in-the-middle-aanvallen, e-commercefraude en phishing.

Naast wetshandhavers deden ook de bedrijven Western Union, Microsoft en Fourthline mee aan de actie. De meeste onderzoeken werden geopend na een melding van verdachte activiteiten of geldstromen door financiële instellingen en bedrijven.