‘Europese bende die 1,5 miljard sigaretten verhandelde opgerold’

150 zeecontainers Op 28 januari 2025 zijn vijftien doorzoekingen uitgevoerd in Duitsland, Nederland en België. De operatie werd gecoördineerd door het Openbaar Ministerie van Bielefeld. Achttien verdachten zouden jarenlang 150 zeecontainers met illegale sigaretten de EU hebben binnengesmokkeld en in verschillende lidstaten verkocht.

De vijftien doorzoekingen vonden plaats in Noordrijn-Westfalen, Hessen, Beieren, België en Nederland, waarbij ook arrestatieteams werden ingezet.

Mei 2020

Een aantal grote vangsten van sigaretten is de afgelopen jaren al eerder door de FIOD naar buiten gebracht.

De onderzoeken zijn begonnen in mei 2020, toen de Belgische douane in Antwerpen drie verdachte containers ontdekte. Die waren volgens de papieren bestemd voor een bedrijf in Hannover en zogenaamd gevuld met bouwmaterialen. In werkelijkheid zaten twee van de drie containers propvol met sigaretten. De containers werden naar Duisburg verscheept en daar opgehaald door een logistiek bedrijf dat betrokken was bij de smokkeloperatie.

Moers

Bij een inval in een loods bij Moers (D) werden zes verdachten gearresteerd, onder wie een transportondernemer en een opdrachtgever. Uit in beslag genomen bewijsstukken bleek dat er eerder al op dezelfde manier meer dan twintig containers met sigaretten waren gesmokkeld. Dit eerste onderzoek leidde tot meerdere veroordelingen tot lange gevangenisstraffen.

Rotterdam

Omdat de criminele organisatie internationaal opereerde, werd in 2021 een gezamenlijk onderzoeksteam (JIT) opgericht, bestaande uit douanerechercheurs uit België, Nederland en Duitsland. De organisatie gebruikte Nederlandse tussenopslaglocaties, waardoor de Nederlandse FIOD in Rotterdam bij het onderzoek werd betrokken. Dankzij dit onderzoek kon een groot aantal smokkelcontainers vroegtijdig worden opgespoord.

Shisha

De gesmokkelde sigaretten werden bij invoer of na observatie in opslagplaatsen onderschept. In drie containers werd 51.000 kilo illegale shisha-tabak aangetroffen. De sigaretten waren vermoedelijk afkomstig uit fabrieken in Turkije en Iran, werden wereldwijd verscheept en vervolgens via vervalste vrachtpapieren en fictieve ontvangers de EU binnengebracht.

De Staatsanwaltschaft Bielefeld heeft in totaal zeven nationale arrestatiebevelen uitgevaardigd, twee Europese arrestatiebevelen voor België en één voor Nederland.

De Duitse justitie zegt dat me deze operatie een van de grootste sigarettensmokkelnetwerken in Europa is ontmanteld. In Litouwen werd in december 2024 in een ander onderzoek een enorme sigarettenfabriek ontmanteld.

De onderzoeken naar de criminele geldstromen en verdere betrokkenen gaan door.

