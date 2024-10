Europese Hof verklaart Britse klachten over EncroChat niet-ontvankelijk

Software EncroChat was een versleutelde berichtendienst die ongeveer 66.000 gebruikers had, en in de lucht was tussen 2016 en 2020. In 2020 hackte de politie de servers in Frankrijk door vanuit Frankrijk software op alle Encro-telefoons te plaatsen. Daarna verstuurden die telefoons enige maanden lang alle berichten ongecodeerd naar een server van de politie in Frankrijk.

Op afstand ophalen

De Britse klacht had betrekking op het vanuit Frankrijk op afstand ophalen van onder meer gebruikersgegevens in het Verenigd Koninkrijk, wat in dat land niet is toegestaan.

Het Hof komt niet toe aan een inhoudelijke beoordeling van deze zaak.

De gebruikersgegevens van EncroChat zijn verzameld door de Franse autoriteiten op grond van een strafprocedure die werd geleid door de rechtbank in Lille. Daarna zijn de gegevens gebruikt de Britse Crown Prosecution Service (het Britse Openbaar Ministerie).

Eerst in Frankrijk

Het Hof vindt dat de verzoekers eerst in Frankrijk een procedure hadden moeten voeren om het bewijs als ongeldig te laten uitsluiten, waarvoor ook inderdaad een rechtsmiddel beschikbaar was.

Omdat de Britten dat niet hebben gedaan hebben ze niet de nationale middelen uitgeput en daarom verklaarde het Hof hun beroepen niet-ontvankelijk.

Meer klachten

Het hof heeft drie jaar de tijd genomen over om tot dit besluit te komen.

Advocaat Justus Reisinger voert met zijn Duitse collega Chris Lödden meerdere procedures over het gebruik van chats van EncroChat en Sky ECC. Hij zegt in reactie over de uitspraak van het Hof:

‘Deze uitkomst, en de conclusie dat er in Frankrijk niet voldoende is geprocedeerd, was helaas te voorzien. Daarom hebben we al verschillende klachten lopen bij het Hof van Cassatie in Frankrijk, namens meerdere verdachten uit Nederland en bijvoorbeeld Duitsland. Eerder zijn zij al door de lagere Franse rechter niet-ontvankelijk verklaard. Het is de vraag of dat nu nog kan, na deze beslissing vanuit Europa. Het maakt het mijns inziens zelfs mogelijk dat verdachten vanuit heel Europa nu zulke procedures kunnen voeren.’

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens toetst besluiten van rechtbanken en gerechtshoven in Europa aan de Europese Rechten van de Mens.

Het Europese Hof voor Justitie is een ander instituut. Dat beoordeelt of besluiten in de rechtspraak in overeenstemming zijn met Europese wetten en richtlijnen. Bij dat Hof lopen eveneens procedures over rechtszaken waar bewijs uit de encryptiediensten is gebruikt.

Zie ook:

