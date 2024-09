Europol: de markt voor encryptiediensten raakt versnipperd

Encryptiestandaarden Ghost profileerde zich met geavanceerde beveiligingsfuncties. Gebruikers konden de tool kopen zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Het platform gebruikte drie encryptiestandaarden en bood de optie om een ​​bericht te sturen gevolgd door een specifieke code die zou resulteren in de zelfvernietiging van alle berichten op de doeltelefoon.

Dit stelde volgens de politiediensten criminele netwerken in staat om veilig te communiceren.

Duizenden gebruikers

Wereldwijd gebruikten enkele duizenden mensen Ghost, dat een eigen infrastructuur en applicaties had met een netwerk van wederverkopers in verschillende landen. Wereldwijd worden er ongeveer duizend berichten per dag uitgewisseld via Ghost. Dat is veel minder dan bijvoorbeeld Sky ECC dat in ieder geval meer dan 75.000 gebruikers had.

Negen landen

Er stonden servers in Frankrijk en IJsland. De bedrijfseigenaren bevonden zich in Australië, onder meer de 32-jarige Jay Ye Yoon Jung is gearresteerd. Europol zegt dat de ‘financiële activa’ zich in de Verenigde Staten bevonden.

In de loop van het onderzoek zijn 51 verdachten gearresteerd: 38 in Australië, 11 in Ierland, één in Canada en één in Italië, die laatste behoorde tot de maffiagroep Sacra Corona Unita. Er worden nog meer arrestaties verwacht naarmate het onderzoek vordert.

Taskforce

Daarnaast zou een aantal liquidaties zijn voorkomen, en er werd een drugslab ontmanteld in Australië. Ook zijn wapens, drugs en meer dan 1 miljoen euro aan contanten nu toe wereldwijd in beslag genomen.

In maart 2022 is een Operationele Taskforce (OTF) opgericht bij Europol, waaraan autoriteiten uit Australië, Canada, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Zweden en de Verenigde Staten deelnemen.

Gerechtelijke en politionele samenwerking is er in de vorm van Joint Investigation Teams (JIT). In januari 2024 is een JIT opgericht tussen Frankrijk en de Verenigde Staten.

Gefragmenteerd

Europol zegt dat door de acties tegen EncroChat, Sky ECC, Ennetcom, Ironchat, en An0m de markt steeds meer gefragmenteerd geraakt. Na de operaties tegen die grote spelers zijn er andere diensten gesloten en weer kleinere opgekomen, wat heeft geleid tot versnippering.

Overigens doen internationale politiediensten en regeringen moeite om alle chatdiensten ertoe te brengen de inhoud van communicatie voor overheidsdiensten leesbaar te maken, dus ook die van WhatsApp, Signal en Apple. Deze zomer is in Frankrijk de eigenaar van Telegram gearresteerd.

