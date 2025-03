8 maart 2025

‘Europol hield internationale samenwerking bij Encro-hack weg uit publiciteit’

De Franse en de Duitse justitie hebben in 2020 tijdens de hack van EncroChat bewust Duitse rechtbanken niet in kennis gesteld van de hack van Encro-telefoons. Terwijl dat volgens de Europese wet wel had gemoeten. Dat schrijft een rechtbank in Berlijn over een EncroChat-zaak. De Duitse justitie wist dat het ontoelaatbaar was, en dat er niet zomaar Encro-telefoons in Duitsland vanuit Frankrijk mochten worden uitgelezen. De betrokken landen spraken in een Europol overleg af om bepaalde zaken over de hack niet naar buiten te brengen, constateerde de rechtbank.