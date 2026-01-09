OM: ‘Ex-advocaat (70) Till K. had spilfunctie bij recordvangst 4,5 ton coke in Amsterdamse haven’

In de haven van Amsterdam werd op vrijdag 13 juni een partij van bijna 4.500 kilo cocaïne onderschept. De drugs waren verstopt tussen een lading hout afkomstig uit Ghana. Het was de grootste drugsvangst die ooit in Amsterdam is gedaan.



In het onderzoek naar de zaak werd al snel een 42-jarige man uit Amsterdam aangehouden die mogelijk betrokken was bij de smokkel van de drugs en zijn er bedrijfspanden doorzocht.

Groot advocatenkantoor

In het onderzoek Rodeo werd in op 5 oktober 2025 in Amsterdam de 70-jarige voormalig advocaat Till K. opgepakt. Daarbij zijn vier telefoons in beslag genomen. K. werkte volgens Het Parool in het verleden als civilist bij advocatenkantoor Kennedy Van der Laan waar 120 advocaten werkzaam zijn. Later was K. als partner betrokken bij een ander advocatenkantoor.

Aangifte

In 2009 liet hij zich schrappen van het tableau. In april 2010 deed de Amsterdamse Orde van Advocaten aangifte tegen K. en een andere advocaat van het kantoor wegens fraude. Ze zouden rekeningen van cliënten voor bijna een half miljoen euro hebben geplunderd.

Dekmantel

Volgens justitie vervulde Till K. een ‘spilfunctie’ bij de cocaïnesmokkel. Hij zou een Duits bedrijf hebben opgericht dat zich zogenaamd bezighield met de import van bouwmateriaal, maar dat puur diende als dekmantel voor de cokesmokkel. Het Duitse bedrijf stond op naam van een 72-jarige man uit Chaam. Hij zou geen bedrijfsactiviteiten uitvoeren, maar alleen een vergoeding krijgen om het bedrijf op zijn naam te zetten. Uit het onderzoek blijkt dat deze man door Till K. is geworven als katvanger. Analyse van de telefoon van de inmiddels overleden 72-jarige man leidde uiteindelijk tot de identificatie van K.

De constructie zou volgens justitie zijn opgericht voor Winston N. uit Dubai, een drugshandelaar die eerder werd gelinkt aan Rico “De Chileen” R. en inmiddels wordt gezien als zakenpartner van Jos Leijdekkers.

‘Makelaar voor de onderwereld’

Till K. en Winston N. zouden volgens het OM veelvuldig contact hebben gehad over een hele reeks bedrijven die als dekmantel voor cocaïnesmokkel fungeerden. Al deze bedrijven waren opgericht door Till K. ‘Het onderzoek heeft het beeld opgeleverd dat K. een makelaar in bedrijven voor de onderwereld was,’ aldus de officier van justitie vrijdag tijdens een pro-formazitting in de zaak waar Het Parool bij aanwezig was.



Till K., die ook actief is als jager, ontkent elke betrokkenheid bij drugssmokkel. Hij gaf alleen toe dat hij de bedrijven verhandelde en zegt niet te weten dat de bedrijven gelieerd waren aan drugshandel, maar de officier van justitie noemt dat volstrekt ongeloofwaardig.

K., die in de gevangenis een hersenbloeding zou hebben gehad, blijft voorlopig vastzitten.

