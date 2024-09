Ex-bodyguard van Klaas Bruinsma overleden

Geweld Woensdag werd Roos onwel en werd hij gereanimeerd door personeel van een ambulance, maar hij zou korte tijd later zijn overleden.

Het leven van Roos was getekend door geweldfeiten. Op 28 mei 1998 raakte hij gewond bij een wilde schietpartij voor het Renaissancehotel in Amsterdam, tussen twee groepen criminelen die ruzie hadden over een partij grondstof voor xtc-pillen. De 30-jarige Edwin Stroink kwam om het leven en Roos raakte gewond. Hij kreeg twee jaar cel.

In 2011 werd hij tot 4,5 jaar cel veroordeeld voor afpersing en geweldpleging.

Bodyguard

Hasjhandelaar Klaas Bruinsma bouwde voor zijn liquidatie in 1991 in Nederland een groot drugsimperium op. Geurt Roos vergezelde hem vaak, en zo kreeg hij de naam de bodyguard van Bruinsma te zijn. Er waren geruchten over betrokkenheid bij liquidaties die Roos in opdracht van Bruinsma zou hebben gepleegd, maar die leidden nooit tot een concrete strafzaak.

Hij claimde na de dood van Bruinsma van de erven een miljoen gulden, die in 1989 aan hem zou zijn toegezegd, maar hij werd nooit betaald.

Boerderij

Roos speelde in de jaren negentig een rol in een rechtszaak die voormalig advocaat John Engelsma had aangespannen tegen journalist Bart Middelburg, over diens boek De Dominee (de bijnaam van Klaas Bruinsma). Engelsma ontkende Bruinsma ooit te hebben ontmoet. In het boek staat echter dat Engelsma met Bruinsma in het najaar van 1989 in zijn Noord-Hollandse boerderij een vergadering had belegd. Roos bevestigde tegen de rechter dat de vergadering werkelijk had plaatsgevonden en zei dat hij daar zelf ook bij aanwezig was geweest. De zaak werd gewonnen door Middelburg.

In de nacht van 21 april 1992 overleefde Roos bij een woning in Ermelo een poging om hem te liquideren. Bij vergissing kwam daarbij toen de 19-jarige Edwin van Houten om het leven.

Incasso’s

In 2011 doken er ook berichten op dat Roos zich had laten inhuren voor twijfelachtige incasso’s door de omstreden zakenman Jan Jaap de B.. Het was in die zaak dat hij in 2011 uiteindelijk werd veroordeeld voor afpersing.

In 2022 figureerde Roos nog in een rechtszaak over een man uit Abbekerk die werd verdacht van een poging tot uitlokken van moord op zijn zus en haar vriend. Roos had een opname waarop te horen zou zijn dat de man hem aanzocht om de moorden te plegen. De man werd niettemin vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

De laatste jaren ging het bergaf met Roos. Hij had een steeds slechtere gezondheid, onder meer door de gevolgen van overmatig drank- en drugsgebruik.